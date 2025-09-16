El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas del día, se espera un cielo cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados en las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance la jornada.

A medida que el día progrese, se prevé que el cielo se mantenga parcialmente nublado, con intervalos de poco nuboso en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se espera un ascenso hasta los 26 grados , proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 35% en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 19 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Por la noche, el viento se tornará más suave, con velocidades de alrededor de 3 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Soutomaior podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para paseos, excursiones o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 11 grados . La puesta de sol está programada para las 20:42, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. En resumen, el tiempo de hoy en Soutomaior será mayormente favorable, con temperaturas agradables y condiciones secas, perfectas para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.