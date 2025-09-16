El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde, proporcionando un tiempo agradable y templado para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 84% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 33% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se presentará más seca y cómoda, ideal para paseos o actividades en el campo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más cálida.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Silleda disfruten de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El orto se producirá a las 08:13, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 20:40, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. Con estas condiciones, Silleda se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad, con un tiempo que invita a salir y aprovechar el día.

En resumen, el tiempo de hoy en Silleda será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo claro, temperaturas cálidas y un viento suave hará que sea un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.