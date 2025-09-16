El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que estas nubes den paso a un cielo más despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 23 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 13 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 23 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere un día agradable, ideal para actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día cuando el calor será más notable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo a un 40% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día comenzará con un ambiente algo húmedo, la sensación de frescura irá disminuyendo a medida que las temperaturas aumenten y el sol se haga más presente.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h. Durante la mañana, el viento será más fuerte, alcanzando rachas de hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y cómodo por la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Sanxenxo podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la playa o realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día ideal para disfrutar de la belleza natural de la región y aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.