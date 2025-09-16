El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la mañana, la humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 29% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que significa que los habitantes de Salvaterra pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados, brindando un respiro cálido en la tarde.

El viento será otro factor a considerar, soplando principalmente del este con velocidades que oscilarán entre 10 y 13 km/h. Esto proporcionará una brisa ligera que, combinada con las temperaturas agradables, hará que el tiempo sea ideal para paseos y actividades al aire libre. En las horas de la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h, especialmente en zonas más abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a niveles más frescos, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la región sin obstáculos.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con cielos despejados y sin riesgo de lluvia, los habitantes pueden aprovechar al máximo este día de septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.