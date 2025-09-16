El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

Hoy, 16 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el panorama, especialmente durante las horas centrales del día, aunque no se prevén precipitaciones.

La temperatura experimentará un ligero descenso a lo largo de la mañana, alcanzando su mínimo de 10 grados entre las 5 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 28% y el 96% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor más intensa en las horas más cálidas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 7 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h. Este viento, aunque moderado, aportará un alivio a las temperaturas más cálidas, especialmente durante las horas de mayor calor.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Salceda de Caselas disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, y el sol se pondrá a las 20:42, ofreciendo una hermosa puesta de sol para cerrar el día.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada con algunas nubes altas, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente pasear por la localidad. Con un tiempo tan favorable, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo lo que ofrece este hermoso rincón de Galicia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.