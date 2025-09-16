El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día, aunque se espera que en algunos momentos haya intervalos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en la mañana. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 43% durante la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor en las primeras horas, pero a medida que las temperaturas aumenten, la sensación térmica será más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 19 km/h, pero se espera que disminuyan a lo largo de la tarde. Este viento suave contribuirá a que la sensación de calor sea más llevadera, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que Ribadumia disfrutará de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y la presencia de nubes altas brindarán un ambiente propicio para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los habitantes y visitantes podrán disfrutar de un tiempo templado, ideal para paseos y actividades al aire libre, mientras que el viento del noreste aportará una brisa refrescante a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.