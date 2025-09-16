El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Redondela se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 26 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas continúen en ascenso, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 80% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 35% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor moderado, especialmente durante la tarde, aunque la presencia de nubes altas podría mitigar un poco la intensidad del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 19 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Redondela podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, dando paso a un ambiente más claro y fresco. Las temperaturas nocturnas se situarán alrededor de los 11 grados, lo que hará que sea un buen momento para salir a disfrutar de la tranquilidad de la noche en Redondela. En resumen, el tiempo de hoy promete ser agradable, con temperaturas cálidas y un cielo mayormente nublado, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.