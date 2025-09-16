El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, en Pontevedra, se prevé un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 26 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, se espera que las nubes altas continúen dominando el cielo, aunque habrá momentos en que el sol se asome, especialmente en las horas centrales. La temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 63% por la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance el día, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán los 2 a 10 km/h en la tarde y noche.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Pontevedra podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

En resumen, el tiempo en Pontevedra para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día cómodo y propicio para salir y disfrutar de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.