El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 36% en las horas de la tarde. Este nivel de humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura comience a descender, alcanzando los 22 grados hacia el final del día.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas.

A lo largo del día, no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y estable. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Pontecesures se preparen para un cambio en las condiciones climáticas hacia la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender rápidamente, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche.

El amanecer se producirá a las 08:15, ofreciendo una luz suave que irá aumentando a medida que avanza el día. Por la tarde, el ocaso se dará a las 20:42, marcando el final de un día que, aunque nublado, promete ser cálido y sin lluvias. En resumen, Pontecesures disfrutará de un día de septiembre caracterizado por temperaturas agradables, alta humedad y cielos mayormente cubiertos, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que caiga la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.