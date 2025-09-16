El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con una temperatura inicial de 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la mañana, la humedad relativa será alta, rondando el 79% al inicio del día y aumentando hasta un 92% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se anticipan cambios drásticos en el tiempo.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque inicialmente poco nuboso, se irá cubriendo con nubes altas a lo largo del día. Sin embargo, estas nubes no traerán consigo lluvias, manteniendo el ambiente seco y cálido.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del NO a 2 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que alcanzarán hasta 23 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

En cuanto a la tarde-noche, se espera que el cielo continúe con nubes altas, pero hacia el final del día, se prevé un regreso a condiciones más despejadas. La temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados al caer la noche. La humedad relativa también comenzará a aumentar, alcanzando un 69% hacia el final del día.

Los amantes de la astronomía podrán disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:41, con un cielo que, aunque nublado, ofrecerá un espectáculo visual interesante. En resumen, el día se presenta como una jornada cálida y mayormente seca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Ponteareas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.