El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, en Ponte Caldelas, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera suave y tranquila. A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tendencia, aunque se prevé que en las horas centrales del día, especialmente entre las 12:00 y las 18:00, el cielo se mantenga poco nuboso, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren, lo que podría ofrecer un respiro a la monotonía de las nubes.
Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 25 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 11 a 13 grados, pero se espera que a medida que avance el día, especialmente en la tarde, se alcancen máximas de hasta 25 grados. Este aumento en la temperatura será más notable entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que el termómetro marque sus valores más altos. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% en la madrugada y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 36% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente nublado, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que el tiempo sea más agradable para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y disminuirán gradualmente a lo largo del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Ponte Caldelas podrán disfrutar de un día seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que añade un factor positivo para quienes planean salir a disfrutar del entorno natural de la región. En resumen, el tiempo de hoy en Ponte Caldelas se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.
