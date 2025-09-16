El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, alternando momentos de poco nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 12:00 y las 20:00, cuando la visibilidad será más clara.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 14 grados a las 00:00, descendiendo a 11 grados a las 05:00. A medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 17:00. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados a las 20:00.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 77% y alcanzando un 86% a las 06:00. A lo largo del día, se espera que la humedad disminuya, llegando a un 42% a las 13:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 28 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, con ráfagas más suaves hacia la tarde y la noche.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y estable.

El orto se producirá a las 08:15 y el ocaso a las 20:42, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, Poio experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin lluvias, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.