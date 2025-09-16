El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera suave y tranquila. A medida que avance la jornada, se prevé que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 26 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 04:00 y 05:00 horas, alcanzando los 12 grados a las 09:00. A medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 25 grados a las 15:00 horas y un máximo de 26 grados hacia las 17:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 24 grados a las 18:00 y bajando a 21 grados hacia las 20:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% en la madrugada y descendiendo a un 30% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será mayormente húmedo por la mañana, se sentirá más seco durante la tarde, lo que puede hacer que las temperaturas se sientan más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Esto proporcionará una brisa ligera que puede ser refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y agradable. La visibilidad será buena, lo que facilitará actividades al aire libre. Los momentos despejados hacia el final del día, especialmente entre las 21:00 y 23:00 horas, ofrecerán una oportunidad perfecta para observar el cielo estrellado, ya que el ocaso se producirá a las 20:41.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.