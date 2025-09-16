El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

Hoy, 16 de septiembre de 2025, Oia se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el transcurso de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:16. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , con una ligera brisa del norte que alcanzará velocidades de hasta 10 km/h.

Durante la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a los 14 grados, mientras que la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 68%. A medida que el día progrese, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 12 grados a mediodía. Las condiciones de viento se mantendrán constantes, con ráfagas que podrían llegar a los 20 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se anticipa la aparición de nubes altas que no traerán consigo precipitaciones. La temperatura alcanzará un máximo de 18 grados en las horas centrales del día, lo que hará que sea un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa disminuirá a medida que avance la tarde, llegando a un 41% hacia las 14:00 horas.

En la tarde, el viento cambiará ligeramente, con ráfagas provenientes del noreste que podrían alcanzar hasta 12 km/h. La temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 18:00 horas. La sensación térmica se verá afectada por el viento, pero en general, se espera un tiempo agradable y templado.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:43. Las temperaturas continuarán bajando, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero no se prevén lluvias en la noche. El viento se calmará, con velocidades que rondarán los 6 km/h, lo que contribuirá a una noche tranquila y serena.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas suaves y un viento ligero que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.