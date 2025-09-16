El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con una temperatura inicial de 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% y descendiendo gradualmente hasta un 73% al final del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas. La dirección del viento cambiará hacia el sur y el suroeste en la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando un máximo de 23 grados entre las 14:00 y las 17:00 horas. Este aumento de temperatura, combinado con la baja probabilidad de lluvia y el viento moderado, hará que el tiempo sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

Hacia la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, llegando a los 10 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. La puesta de sol se producirá a las 20:42, ofreciendo un atardecer pintoresco que los habitantes de O Rosal podrán apreciar.

En resumen, el tiempo de hoy en O Rosal será mayormente soleado y agradable, con temperaturas que oscilan entre los 12 y 23 grados , sin riesgo de lluvia y con un viento suave que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.