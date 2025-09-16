El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

Hoy, 16 de septiembre de 2025, O Porriño se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con una temperatura inicial de 14 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente durante las horas centrales del día, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día.

La temperatura experimentará un ligero descenso en las primeras horas, alcanzando su punto más bajo de 9 grados entre las 7 y las 8 de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando un máximo de 27 grados hacia las 3 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad relativa, que comenzará en un 82% por la mañana y bajará hasta un 28% en las horas más cálidas del día.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 7 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Hacia la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 11 km/h. Esto, combinado con la temperatura más alta, podría hacer que la sensación térmica sea más cálida, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. La puesta de sol está programada para las 20:42, lo que brindará una hermosa vista del ocaso, con un cielo que podría mostrar tonalidades cálidas antes de la llegada de la noche.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.