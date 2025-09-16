El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, O Grove se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura, aunque sin la amenaza de precipitaciones, ya que se espera un día completamente seco. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados en las primeras horas, proporcionando un ambiente templado.

A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados por la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 83% en la mañana y descenderá hasta un 48% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente nublado, las condiciones serán agradables para actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día.

El viento será un factor notable, soplando del norte con velocidades que oscilarán entre 15 y 25 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 26 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se moderará, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y confortable.

En la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto de nubes altas, pero con algunos momentos de claridad, especialmente hacia el final de la jornada. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados al caer la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo manejable, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

No se prevén lluvias en el horizonte, lo que significa que los residentes y visitantes de O Grove pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y estable.

En resumen, O Grove experimentará un día de clima templado y nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas y un viento moderado del norte hará que la jornada sea placentera, perfecta para explorar la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.