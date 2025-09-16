El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Nigrán se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , con una ligera brisa del noreste que alcanzará velocidades de hasta 4 km/h.

A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día, con valores que rondarán entre los 21 y 22 grados . Este clima templado será ideal para paseos por la playa o excursiones en la naturaleza, ya que la humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 47% a 15:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto de nubes altas, pero sin afectar la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia las 18:00 horas. La brisa del este se mantendrá constante, con ráfagas que podrían llegar a los 9 km/h, proporcionando un alivio agradable ante el calor.

Durante la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas caigan a niveles más frescos, alrededor de 11 grados . La visibilidad será óptima, y los amantes de la astronomía podrán disfrutar de un cielo estrellado, ya que la ausencia de nubes permitirá observar las constelaciones.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de un ambiente templado y una brisa suave hará que sea un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.