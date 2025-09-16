El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente estable, con cielos que variarán entre poco nubosos y nubes altas a lo largo de las diferentes horas del día. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso a las 00:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente entre la 01:00 y las 09:00 horas, cuando la visibilidad será buena y no se prevén precipitaciones.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto más bajo a las 07:00 horas con 10 grados. A medida que el día progrese, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 25 grados a las 15:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 82% a la medianoche y descenderá hasta un 34% en la tarde, lo que generará una sensación de calor más agradable.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte-noroeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 13 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 20 km/h en las horas más cálidas. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Mos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, con un regreso a condiciones poco nubosas hacia las 18:00 horas. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados a las 20:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 20:42 horas. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 15 grados, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.