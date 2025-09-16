El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 81% a primera hora y descendiendo gradualmente hasta un 36% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas y humedad puede generar una sensación térmica algo más cálida, especialmente durante las horas de mayor calor. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que la humedad aumente nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas al caer la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Moraña durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los habitantes pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén condiciones climáticas adversas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 12 km/h. A lo largo del día, se registrarán ráfagas que alcanzarán hasta 26 km/h, especialmente en las primeras horas de la mañana. Este viento ligero proporcionará un alivio ante las temperaturas más cálidas, haciendo que la sensación de calor sea más llevadera.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque las nubes altas seguirán presentes. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de Moraña. La puesta de sol está prevista para las 20:42, momento en el que el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonalidades anaranjadas y rosadas, a pesar de la presencia de nubes.

En resumen, el día en Moraña se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente propicio para diversas actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.