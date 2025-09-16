Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mondariz según los datos de la AEMET

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 82%.

A medida que avance la mañana, las nubes altas continuarán dominando el cielo, pero se espera que a partir de las 10 de la mañana, el sol comience a asomarse, lo que permitirá que las temperaturas aumenten gradualmente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 19 grados, proporcionando un ambiente más cálido y agradable. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en torno a las 5 de la tarde, donde se espera que el termómetro marque hasta 28 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad, que caerá a niveles alrededor del 30%. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que el viento será suave, con rachas que no superarán los 23 km/h, predominando de dirección norte-noroeste.

Al caer la tarde y acercarse la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia las 7 de la tarde. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. A partir de las 8 de la noche, el cielo se cubrirá nuevamente con nubes altas, y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 20 grados.

No se prevén lluvias en todo el día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y agradable. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá sorpresas en forma de aguaceros. La puesta de sol se producirá a las 20:41, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, se transformará en una jornada cálida y soleada, ideal para disfrutar de las bellezas naturales de Mondariz.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.

