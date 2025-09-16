El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Moaña se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. La temperatura oscilará entre los 11 y los 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 80% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 40% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, lo que podría aportar una sensación refrescante en medio del calor. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día seco y agradable.

La salida del sol está programada para las 08:15, y el ocaso será a las 20:42, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de las horas de luz. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas de la mañana y la tarde, cuando las temperaturas pueden ser más frescas.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy será mayormente nublado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región, aprovechando el buen tiempo y la frescura del viento del suroeste.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.