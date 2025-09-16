El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados alrededor de las 17:00 horas.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 42% en las horas de la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que el tiempo se sienta más cálido durante las horas centrales del día, especialmente con la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco y agradable.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. A medida que avance el día, se espera que la velocidad del viento se mantenga en torno a los 10-12 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 26 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse un poco, permitiendo que el sol brille con más fuerza, especialmente entre las 15:00 y las 18:00 horas. Sin embargo, las nubes altas seguirán presentes, lo que podría atenuar la intensidad de la luz solar. Hacia el final del día, se espera que las temperaturas comiencen a descender, alcanzando los 18 grados hacia la noche.

El orto se producirá a las 08:15 y el ocaso a las 20:42, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de las actividades al aire libre. En resumen, el tiempo en Meis hoy será mayormente soleado con algunas nubes altas, temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, ideal para disfrutar de un día en la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.