El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque se alternarán momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 22 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 23 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 73% a medianoche y descendiendo a un 41% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, aunque la brisa fresca ayudará a mitigar esta sensación. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 27 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Predominarán direcciones del norte y noreste, lo que contribuirá a un ambiente fresco y agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, y el sol se asomará entre las nubes en algunos momentos, especialmente durante la tarde.

El orto se producirá a las 08:16 y el ocaso a las 20:43, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar del tiempo. En resumen, Meaño experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.