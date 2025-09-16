El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Lalín se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 10 grados, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.
A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad comenzará a disminuir, bajando a niveles más cómodos, alrededor del 34% hacia la tarde.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 21 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida en las horas centrales del día.
No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.
En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un ambiente cálido que podría invitar a salir a disfrutar de la naturaleza. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 20 grados hacia las 21:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados, y el cielo se mantendrá mayormente despejado.
En resumen, el tiempo en Lalín para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender en los próximos días.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.
