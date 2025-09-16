El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

Hoy, 16 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados durante las primeras horas. A medida que el día progrese, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque los 23 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 49% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 12 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de A Illa de Arousa podrán disfrutar de un día sin interrupciones por el mal tiempo, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera o un abrigo, especialmente para la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

El orto se producirá a las 08:16 y el ocaso será a las 20:43, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, se anticipa un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, perfecto para disfrutar de la belleza natural de A Illa de Arousa.

