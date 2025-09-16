El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

Hoy, 16 de septiembre de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 14°C, con una ligera disminución a medida que avanza la mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 68% al inicio del día, aumentando ligeramente hasta el 73% en las horas más frescas.

A medida que el día avanza, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente durante la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 12 km/h. En las horas más cálidas, se registrarán ráfagas de hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante, especialmente en las zonas costeras. Este viento moderado será un aliado para aquellos que decidan salir a caminar o practicar deportes al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 20°C. Este calor será acompañado por un descenso gradual de la humedad, que caerá hasta un 41% hacia la tarde. Las condiciones serán ideales para disfrutar de un paseo por el puerto o una comida al aire libre en uno de los muchos restaurantes que ofrecen vistas al mar.

Al caer la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11°C hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol se producirá a las 20:43, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte.

En resumen, el día de hoy en A Guarda se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para explorar la belleza natural de la región, disfrutar de la gastronomía local o simplemente relajarse en la playa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.