El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Gondomar se despertará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente mayormente seco y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 23 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 10 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 22 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 23 grados en la tarde. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será bastante variable, comenzando en un 75% a medianoche y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 47% en las horas centrales. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan lluvias en ninguna parte del día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes que rodean Gondomar.

El orto se producirá a las 08:16 y el ocaso a las 20:43, brindando un día con una buena cantidad de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Gondomar será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.