El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% a primera hora y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 67% hacia la tarde. Esta combinación de nubes y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, los habitantes de Forcarei podrán disfrutar de un día seco.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 29 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más tranquila en el ambiente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las nubes altas permitan la entrada de algo de luz solar, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más cálidas. Hacia el final de la jornada, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00 horas.

El orto se producirá a las 08:14, y el ocaso será a las 20:41, lo que proporcionará un día con aproximadamente 12 horas y 27 minutos de luz solar. A pesar de la cobertura nubosa, los residentes de Forcarei podrán disfrutar de un día agradable, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la alta humedad y las temperaturas variables. En resumen, se prevé un día sin lluvias, con temperaturas cálidas y un cielo mayormente nublado, características que invitan a disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.