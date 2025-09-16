El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

Hoy, 16 de septiembre de 2025, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas frescas, alrededor de 11 grados, pero a medida que avance el día, se espera un aumento gradual que permitirá disfrutar de un tiempo más cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 84%, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con las temperaturas. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 41% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 7 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Este viento suave y constante será ideal para actividades al aire libre, permitiendo disfrutar de un día espléndido en los parques y espacios abiertos de la localidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de A Estrada podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La puesta de sol se anticipa para las 20:42, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder, con colores cálidos que pintarán el horizonte.

En resumen, el tiempo de hoy en A Estrada se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo lo que el buen tiempo tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.