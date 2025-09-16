El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

Hoy, 16 de septiembre de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 89% en las primeras horas, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más pesado.

A medida que avance el día, se espera que el cielo comience a despejarse, especialmente a partir de las 10 de la mañana, cuando las nubes altas den paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 26 grados alrededor de las 5 de la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con una disminución en la humedad relativa, que caerá hasta un 40% en las horas más cálidas, hará que el tiempo sea más agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 31 km/h, que irán disminuyendo gradualmente. Para la tarde, se espera que el viento sea más suave, con velocidades que rondarán entre 5 y 15 km/h. Esto proporcionará un alivio en las temperaturas más cálidas, haciendo que la sensación térmica sea más llevadera.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones, junto con el aumento de la temperatura y la disminución de la humedad, sugiere que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 15 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche. En resumen, el día de hoy en Catoira se perfila como un día mayormente nublado pero cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el tiempo se vuelva más fresco por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.