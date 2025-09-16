El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

Hoy, 16 de septiembre de 2025, A Cañiza se prepara para un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto por estas nubes, que continuarán dominando el panorama hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan estables, con un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso en las horas centrales, aunque las nubes altas seguirán presentes.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un descenso gradual a lo largo de la mañana, comenzando en 14 grados a las 00:00 horas y alcanzando un mínimo de 9 grados a media mañana. A partir de las 12:00 horas, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 79% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 34% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, especialmente cuando la temperatura alcance su pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 17 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a medida que avance la jornada. Las direcciones del viento variarán, predominando del noreste y este, lo que podría aportar un ligero alivio a las temperaturas más cálidas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de A Cañiza podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son propicias para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en A Cañiza para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas en la tarde y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día agradable en la naturaleza o en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.