El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

Hoy, 16 de septiembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes estarán presentes, manteniendo una atmósfera suave y templada. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 12 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 22 grados a las 14:00 horas y llegando a un máximo de 23 grados a las 15:00 horas. Por la tarde, se prevé un ligero descenso, estabilizándose en torno a los 22 grados hasta las 18:00 horas, antes de caer nuevamente a 20 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% a la medianoche y descendiendo gradualmente a un 55% hacia las 23:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día será nublado, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con comodidad.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 5-10 km/h por la tarde y noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Cangas pueden disfrutar de un día seco y agradable. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones a la montaña, sin el temor de que la lluvia interrumpa los planes.

En resumen, el día en Cangas se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día placentero en la naturaleza o en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.