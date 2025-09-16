El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que aportará un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas se mantengan, aunque también habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente durante las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 23 grados . En la mañana, se prevén temperaturas alrededor de los 14 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar los 23 grados en las horas de la tarde. Este ascenso térmico, combinado con la presencia de nubes, hará que el ambiente sea muy agradable para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con valores que rondarán entre el 49% y el 80% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán una humedad más alta, que irá disminuyendo a medida que las temperaturas aumenten. Esto puede generar una sensación de frescor en la mañana, pero el ambiente se tornará más seco y cómodo hacia la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más ligero, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en Cambados para hoy, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Cambados para el 16 de septiembre de 2025 se caracteriza por un día mayormente nublado con temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y vientos suaves. Es un día ideal para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre, aprovechando las condiciones climáticas favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.