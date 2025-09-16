El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

Hoy, 16 de septiembre de 2025, Caldas de Reis experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto por nubes altas, lo que se mantendrá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales.

La temperatura durante el día oscilará entre los 12 y los 26 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 12 grados a las 4 y 5 de la mañana. A medida que el sol se eleve, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia las 10 de la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 78% a las 00:00 y alcanzando un 93% hacia el final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 32 km/h a las 9 de la mañana. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, especialmente por la noche, donde se espera que se reduzca a solo 1 km/h hacia las 9 de la noche.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Caldas de Reis podrán disfrutar de un día sin lluvias, aunque con un cielo mayormente cubierto. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las temperaturas más frescas de la mañana y la noche. En resumen, un día típico de septiembre en Caldas de Reis, con temperaturas agradables y un ambiente mayormente nublado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.