El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y ligeramente húmeda. A medida que avance el día, se espera que la situación se mantenga similar, con intervalos de poco nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 18:00 y las 20:00, cuando el cielo podría despejarse momentáneamente.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 23 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo a 12 grados en las primeras horas, y alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 75% y podría bajar hasta un 52% en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias significativas, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% a lo largo de todo el día. Esto sugiere que los residentes de Bueu podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la frescura matutina.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 11 y 19 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. En la tarde, se espera que el viento se vuelva más suave, con ráfagas de hasta 8 km/h. Esta brisa ligera contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:43. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para los habitantes de la zona.

En resumen, el día en Bueu se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre en un ambiente fresco y agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.