El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y algo húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 79% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta un 39% hacia la tarde. Esta combinación de nubes y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto de nubes altas, pero con momentos de claridad, especialmente en las horas de la tarde. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Barro sin inconvenientes. La puesta de sol está programada para las 20:42 horas, momento en el cual el cielo podría ofrecer un espectáculo visual, aunque las nubes altas podrían atenuar los colores del ocaso.

En resumen, Barro experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros. La combinación de nubes, viento moderado y temperaturas agradables promete un día interesante en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.