El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

Hoy, 16 de septiembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones, lo que sugiere que la jornada será seca.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de 15 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 20 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 75% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 47% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde será más seca y cómoda, ideal para disfrutar de paseos por la costa o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Predominará la dirección este y oeste, lo que aportará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. La racha máxima de viento se registrará en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría ser un alivio ante el calor.

No se esperan lluvias en ninguna parte del día, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento suave. Es un momento perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea paseando por la playa, explorando el casco antiguo o simplemente relajándose al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.