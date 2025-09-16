El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, As Neves se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas en algunos momentos del día. Durante las primeras horas, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 y 3 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 80% al amanecer y subiendo hasta un 100% en la madrugada. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 72% a las 10 de la mañana y bajando hasta un 50% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del este con una velocidad que oscilará entre los 13 y 21 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 41 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, el viento irá disminuyendo, con velocidades que caerán a 4 km/h hacia la tarde y noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de As Neves podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con un máximo de 28 grados a las 5 de la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 20:41, las temperaturas comenzarán a bajar, situándose en torno a los 23 grados a las 8 de la tarde. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 17 grados hacia el final del día. En resumen, As Neves disfrutará de un día mayormente soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, con un ambiente fresco por la mañana y temperaturas agradables por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.