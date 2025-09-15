El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla han sido protagonistas, con una visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. A medida que avance la jornada, se espera que estas condiciones den paso a un cielo poco nuboso, especialmente durante las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 18 y 22 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 19 grados, mientras que hacia el mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 22 grados. Por la tarde, se prevé un ligero descenso, con valores que rondarán los 20 grados. Este clima templado será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 55% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas. Aunque se han registrado ligeras lluvias en las últimas horas, se espera que el día transcurra sin precipitaciones significativas. Las probabilidades de lluvia son del 100% entre las 2 y las 8 de la mañana, pero se reducirán a cero en las horas posteriores, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará a medida que avance el día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se prevé un viento del sureste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección norte, alcanzando rachas de hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

En resumen, Vilanova de Arousa experimentará un día de transición, comenzando con bruma y niebla, pero con la promesa de cielos más despejados y temperaturas agradables a medida que avance la jornada. Es un buen momento para disfrutar de la belleza natural de la región, siempre con precaución ante las condiciones cambiantes del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante gran parte del día. A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con algunas variaciones en la nubosidad.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 19 grados durante la madrugada y la mañana, con una ligera disminución a 18 grados hacia las 4 y 5 de la mañana.

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 19 y 22 grados , lo que sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la brisa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.