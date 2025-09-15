El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 19 y 22 grados , lo que sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la brisa.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90% en las primeras horas de la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 50% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas. Aunque hay una probabilidad del 100% de lluvia entre las 2 y las 8 de la mañana, las cantidades previstas son mínimas, con registros de hasta 0.1 mm. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, y no se anticipan precipitaciones significativas durante el resto del día. Sin embargo, es recomendable estar preparado para posibles lloviznas ligeras en las primeras horas.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h, aumentando ligeramente por la tarde. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en zonas abiertas. Este viento puede ser un alivio ante la alta humedad, pero también puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas de lo que realmente son.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que algunas nubes altas se asomen, pero en general, el día se caracterizará por un ambiente mayormente nublado. La puesta de sol está prevista para las 20:45, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque no será espectacular por la ausencia de cielos despejados, aún puede ser apreciado en su belleza sutil.

En resumen, hoy en Vilagarcía de Arousa se espera un día templado y mayormente nublado, con escasas posibilidades de lluvia y un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente brumoso durante las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad reducida se mantendrán hasta aproximadamente las 8:00 AM, cuando se espera que la bruma comience a disiparse. A medida que avance la mañana, el cielo se tornará más nublado, con un aumento en la cobertura nubosa que alcanzará su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 19 grados durante la madrugada y la mañana, con una ligera disminución a 18 grados hacia las 4 y 5 de la mañana.

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla han sido protagonistas, con una visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. A medida que avance la jornada, se espera que estas condiciones den paso a un cielo poco nuboso, especialmente durante las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.