El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, se espera un tiempo variado en Vilaboa, con predominancia de cielos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que comenzará en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a media mañana.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 87% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles significativos, especialmente durante la tarde, cuando se espera que la temperatura alcance su máximo de 24 grados . Este aumento de temperatura podría estar acompañado de un leve aumento en la sensación de incomodidad debido a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día, aunque hay una probabilidad del 30% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que no superan los 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será escasa y no afectará de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento moderado contribuirá a dispersar un poco la humedad en el ambiente, aunque no será suficiente para eliminar la sensación de bochorno.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:44. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que al final del día se sitúen en torno a los 17 grados . La noche será tranquila, con cielos despejados y una brisa suave que hará que las temperaturas sean agradables para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy será mayormente nuboso, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvias, ideal para disfrutar de un día al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la humedad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la visibilidad será óptima y las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Redondela se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos despejados y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será la protagonista, con una visibilidad reducida que se mantendrá hasta aproximadamente las 4 de la mañana. A partir de ese momento, el cielo comenzará a despejarse, dando paso a un ambiente más soleado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.