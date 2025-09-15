El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas variaciones hacia la tarde, donde se prevé un ligero aumento en la nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 98% en las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta un 58% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones de bruma y niebla, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los valores reales de temperatura. Es recomendable que los residentes se vistan en capas y estén preparados para un ambiente húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que el día será mayormente seco, con acumulaciones mínimas de lluvia. Sin embargo, se registrarán ligeras lluvias en las primeras horas de la mañana, con valores que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en total. La probabilidad de precipitación es alta en las primeras horas, alcanzando un 95% entre las 08:00 y las 14:00, pero se espera que disminuya a cero en la tarde y noche.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, su presencia puede hacer que las temperaturas se sientan más bajas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, pero con alta humedad y la posibilidad de ligeras lluvias en la mañana. Los residentes deben estar preparados para un tiempo fresco y húmedo, especialmente en las primeras horas del día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de septiembre de 2025, A Estrada se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera bruma que podría dificultar la visibilidad en algunos momentos. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en las horas centrales.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la tarde.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.