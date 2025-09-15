El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Vigo se despertará con un ambiente mayormente nuboso, con una temperatura que rondará los 19 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un tiempo agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas. A pesar de la nubosidad, las probabilidades de precipitación son relativamente bajas, con un 35% de probabilidad de lluvia en la franja horaria de 08:00 a 14:00, y un 65% en el periodo de 14:00 a 20:00. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son escasas, con un total de 0.1 mm pronosticados, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y no debería interrumpir significativamente las actividades diarias.

El viento soplará desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras. A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con momentos de mayor nubosidad, especialmente en la tarde, cuando se prevé que el cielo esté cubierto con nubes altas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la alta humedad podría generar algunas brumas matutinas. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de actividades en interiores, como visitar museos o cafés, aunque aquellos que deseen salir al aire libre deben estar preparados para la posibilidad de algunas gotas de lluvia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 20:44, marcando el inicio de una noche tranquila, con cielos mayormente despejados. En resumen, el día en Vigo se presenta como una jornada de temperaturas agradables, con algunas nubes y la posibilidad de ligeras lluvias, ideal para disfrutar de la ciudad con precaución ante el tiempo variable.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente que podría resultar algo fresco en comparación con las temperaturas típicas de esta época del año. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una ligera posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 65% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es prudente llevar un paraguas si se planea salir.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la visibilidad será óptima y las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en torno a los 18 grados y alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.