El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes cubran el cielo, con un aumento en la probabilidad de lluvias escasas, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las horas más húmedas.

La temperatura se mantendrá relativamente estable a lo largo del día, comenzando en torno a los 19 grados en las primeras horas y descendiendo ligeramente hacia la tarde, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 75% al mediodía y bajando a un 62% por la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con la humedad. Este viento podría ayudar a dispersar un poco la bruma matutina, aunque no se espera que tenga un impacto significativo en la nubosidad general del día.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que no se anticipan fenómenos severos, pero la posibilidad de lluvias ligeras persistirá hasta la tarde. La visibilidad podría verse reducida en las primeras horas debido a la bruma, pero mejorará a medida que avance el día, aunque las nubes seguirán dominando el cielo.

En resumen, los habitantes de Valga deben prepararse para un día mayormente nublado, con temperaturas agradables pero con una sensación de humedad notable. Se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente en la mañana y la primera parte de la tarde, cuando las lluvias son más probables. A medida que el día avance, las condiciones mejorarán ligeramente, aunque el cielo permanecerá cubierto hasta el ocaso, que se espera alrededor de las 20:44.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente brumoso durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% al inicio del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno y a la persistencia de la bruma en el ambiente.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente brumoso durante las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad reducida se mantendrán hasta aproximadamente las 8:00 AM, cuando se espera que la bruma comience a disiparse. A medida que avance la mañana, el cielo se tornará más nublado, con un aumento en la cobertura nubosa que alcanzará su punto máximo en la tarde.

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Pontecesures se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera bruma que podría hacer que la visibilidad sea un poco reducida en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que rondarán los 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.