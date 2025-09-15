El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 88%. El cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y despejado.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, ya que se prevé que el viento sople de dirección norte a una velocidad moderada, oscilando entre 8 y 10 km/h, con rachas que podrían llegar hasta los 28 km/h en momentos puntuales. Esto proporcionará una brisa refrescante que mitigará el calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día seco, sin indicios de lluvias. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, es importante mencionar que en las primeras horas de la mañana, especialmente entre las 8:14 y las 14:20, la probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé un ligero aumento en la nubosidad hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, llegando al 60% al caer la noche.

El ocaso se producirá a las 20:43, momento en el que el cielo podría presentar un hermoso atardecer, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. La combinación de temperaturas agradables y un viento suave hará que la velada sea placentera.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy se caracteriza por ser mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el centro de la ciudad, realizar deportes o simplemente relajarse en un parque.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Gondomar se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 60% por la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, O Porriño se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas experimentará un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.