El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 56% en las horas más cálidas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que la temperatura sea más llevadera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se experimentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Sin embargo, se prevé una ligera bruma en las primeras horas de la mañana, que se disipará rápidamente, dejando paso a un cielo despejado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 17 grados a última hora, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:15. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá ligera, con temperaturas que rondarán los 17 grados , lo que hará que la sensación térmica sea agradable para las actividades al aire libre.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas siguientes, manteniéndose en este rango hasta las 05:00 horas.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 88%. El cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y despejado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.