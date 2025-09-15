El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos despejados y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será la protagonista, con una visibilidad reducida que se mantendrá hasta aproximadamente las 4 de la mañana. A partir de ese momento, el cielo comenzará a despejarse, dando paso a un ambiente más soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 18 grados, que irán descendiendo ligeramente hasta los 16 grados en la tarde. Por la noche, se espera que la temperatura baje a 17 grados, proporcionando un ambiente fresco y agradable.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 84% al amanecer, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 54% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de entre 5 y 13 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento fresco ayudará a mitigar el calor durante las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 20% de posibilidad de lluvias ligeras en la mañana, aunque se espera que el resto del día permanezca seco. Las condiciones meteorológicas no indican la posibilidad de tormentas, lo que sugiere que los residentes de Soutomaior podrán disfrutar de un día mayormente soleado y agradable.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje. La puesta de sol está prevista para las 20:44, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima favorable. En resumen, hoy será un día ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.