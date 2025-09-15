El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 54% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con la cobertura nubosa, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es baja, con un 40% entre las 02:00 y las 08:00 y un 95% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que cualquier lluvia que se produzca será mínima y no afectará de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 27 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad del ambiente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse, permitiendo que el sol asome entre las nubes. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:42, marcando el inicio de una noche que se prevé despejada y fresca.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, una baja probabilidad de lluvia y vientos moderados. Es un día propicio para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de algunas nubes y el viento fresco que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo esperado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con periodos de cielo poco nuboso y despejado, especialmente en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la tarde.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas variaciones hacia la tarde, donde se prevé un ligero aumento en la nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.