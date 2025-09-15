El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que alternarán entre nubes densas y momentos de poco nuboso. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque se prevén algunas horas con menos nubes, especialmente en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 18 y 22 grados . La mañana comenzará con una temperatura de 18 grados, que se mantendrá constante hasta el mediodía. A partir de la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 22 grados en las horas pico. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 19 grados hacia la noche.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando un 96% en la madrugada y bajando gradualmente a un 72% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación de bochorno, aunque las temperaturas no sean excesivamente altas.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, con un 100% de probabilidad de que se registren lluvias escasas. Se anticipa que la precipitación será mínima, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Sanxenxo lleven consigo paraguas o impermeables, ya que la posibilidad de lluvia puede interrumpir actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 36 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren en la playa o en actividades al aire libre.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por cielos cubiertos, temperaturas agradables y una alta probabilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades bajo techo o para disfrutar de la gastronomía local en los acogedores restaurantes de la zona.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente nuboso, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas del día, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 18 grados , proporcionando un inicio de jornada fresco pero agradable.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 89% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 18 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.